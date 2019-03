Trapani, torna l'ombra della massoneria. "Ruggirello utilizzò fondi dell'Ars per viaggi privati"

Sono tanti i retroscena che stanno emergendo dall'inchiesta che ha portato a Trapani all'arresto di 25 persone tra cui l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello, accusato di associazione mafiosa.

Tra i tanti, c'è quello legato ad un viaggio-missione comunicato all'Ars, nel 2016, nelle zone terremotate. Ruggirello, così come riporta Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia, aveva invece come destinazione la Leopolda di Firenze.

Ma nell'inchiesta spunta anche la massoneria, indicata da Vincenzo La Cascia, arrestato nel 2018, come la chiave di volta "per poter guadagnare consensi ed avviare percorsi elettorali vincenti".

Blitz contro la mafia di Trapani: nomi e foto dei 25 arrestati L’ex deputato regionale Paolo Ruggirello, arrestato questa mattina Paolo Ruggirello Il boss Francesco Virga Francesco Virga L’arresto di Pietro Virga Pietro Virga Michele Alcamo Diego Angileri Salvatore Angileri Biagio Bianco Antonino Buzzitta Pietro Cusenza Antonino D’Aguanno Antonino D’Aguanno dopo l’arresto Antonino D’Aguanno arrestato questa mattina Vito D’Angelo Vito D’Angelo Vincenzo Ferrara Vito Gucciardi Ivana Inferrera Domenico La Russa L’arresto di Domenico Mimì La Russa Mario Letizia L’arresto di Giovanni Maltese Giovanni Maltese Michele Martines Francesco Orlando Francesco Orlando Francesco Peralta Giuseppe Piccione Francesco Salvatore Russo Francesco Salvatore Russo Leonardo Russo Carmelo Salerno Filippo Tosto Un fermo immagine tratto dal video diffuso dai carabinieri Un summit tra gli indagati L’imbarcazione con cui i carabinieri hanno portato a Trapani i due arrestati di Favignano Il blitz ha coinvolto anche l’isola di Favignana Un fermo immagine tratto dal video diffuso dai carabinieri di Trapani

