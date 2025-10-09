Addio a Paolo Bonacelli, lo «zio» di Johnny Stecchino e attore lontano da tutti gli stereotipi

Nato a Civita Castellana il 28 febbraio 1937, diplomato all’Accademia d’arte drammatica a Roma, chiamato al debutto da Vittorio Gassman per «Questa sera si recita a soggetto» col Teatro Popolare nel 1962 , Bonacelli è fin da subito un formidabile «animale» da palcoscenico. La sua voce potente lo fa notare anche da chi siede in ultima fila, il fisico corpulento ma agile gli schiude una gamma di caratterizzazioni molto diverse, la duttilità della voce, con una dizione sanguigna e tonalità che passano senza sforzo dal suadente al roboante, gli permette di rendere vivi i grandi protagonisti del teatro, da Shakespeare a Pinter, da Sartre a Moliere, anche se sarà sempre legato a personaggi moderni, stranianti, ironici e surreali al confine con l’assurdo.

Il grande attore del teatro italiano che se ne è andato ieri sera a Roma ad 88 anni, cerca da oggi la sua reincarnazione secondo la fede buddista a cui si era convertito anni fa, ma nella memoria del cinema, della televisione, della scena, Paolo Bonacelli si reincarna ogni giorno per quella virtuosa capacità di essere «uno, nessuno e centomila» che pochi hanno saputo coltivare meglio di lui.

Gli piaceva dire che tutta la sua fortuna stava negli occhi verdi: «Senza quelli - diceva Paolo Bonacelli e il suo vocione da baritono si rompeva in una sonora risata - Alan Parker non avrebbe mai preso un italiano per fare il turco in “Fuga di mezzanotte” e a Hollywood non ci sarei mai nemmeno passato. Non che mi interessasse tanto, ma pagavano bene!».

Se il teatro è stato la «moglie» di Bonacelli, è grazie a una generosa «amante» come il cinema che il suo volto è diventato popolare in Italia e nel mondo. Oggi infatti tutti lo ricordano come l’avvocato di «Johnny Stecchino» con l’amico Benigni, il marinaio di «Comandante» per Edoardo De Angelis o soprattutto il terribile fascista di «Salò», l’ultimo profetico film di Pier Paolo Pasolini.

Sul set in giovane Bonacelli era arrivato già all’inizio degli anni '60 e si era fatto notare da Mario Mattoli con una particina di classe in «Cadavere per signora» del 1964. Da allora ha lavorato con tutti i più grandi da Scola a Montaldo, da Bolognini a Liliana Cavani (in un memorabile «Francesco» a fianco di Mickey Rourke), da Rossellini a Francesco Rosi (indimenticabile in «Cristo sì è fermato a Eboli"); lo hanno voluto Antonioni e Bellocchio, ma lui non si è mai negato al cinema popolare e lo si ritrova anche in commedie come «Rimini Rimini» o «Io speriamo che me la cavo».

Per l'ultima volta si è visto alla Mostra di Venezia con «In the land of Dante» di Julian Schnabel. Ma ciascuno potrà trovare nella memoria il Paolo Bonacelli che preferisce: ogni volta sarà comunque una sorpresa perché nessuno può rinchiuderlo in uno stereotipo ma tutti possono amarne l’eleganza, la bravura, la versatilità e quegli occhi verdi che stregarono un vero cacciatore di talenti come Alan Parker.