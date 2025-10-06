Conferita la laurea honoris causa in Medicina a Carlo Verdone, quando anche l’ipocondria fa curriculum

Per un «approccio compassionevole e clinico alla medicina» che assieme alla «sua celebrità e alle sue capacità comunicative» lo hanno reso un «testimonial competente e unico nella promozione della prevenzione», il rettore Roberto Bellotti ha conferito all'attore e regista romano Carlo Verdone, la laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Bari.

Nel corso della cerimonia, che si è svolta oggi pomeriggio nel teatro Petruzzelli di Bari, è stato spiegato che Verdone è probabilmente il maggior cultore pubblico e divulgatore delle abilità mediche "non tecniche connesse alla pratica professionale". L'attore, noto anche per la sua "ipocondria" su cui ironizza spesso, ha infatti acquisito conoscenze mediche e farmacologiche avanzate tanto che nell'agosto di sei anni fa ha ricevuto anche l'iscrizione onoraria all'albo professionale dei farmacisti di Roma.

Nelle motivazioni, l'ateneo spiega che l'attore rappresenta «un modello di Medicina clinica, ispirato ai suoi grandi maestri degli anni Cinquanta e Sessanta» e fatta di ascolto e osservazione che oggi contrastano con il fai da te tecnologico. Verdone inoltre, visita regolarmente i pazienti di ogni età ricoverati nei reparti ospedalieri a più alta intensità assistenziale portando loro «quell'umano conforto e quella vicinanza che sono parte integrante e dovere vincolante dell'agire medico" e lo fa lontano dai riflettori ma per "sentimento personale della compassione per la sofferenza», conclude l'università di Bari.