È morto Remo Girone, indimenticabile nel ruolo di Tano Cariddi nella Piovra

È morto stasera Remo Girone, indimenticato Tano Cariddi ne La Piovra, sceneggiato tv di grandissimo successo. Ne da notizia Sorrisi e canzoni tv online.

L'attore aveva 76 anni, ed è scomparso improvvisamente nella casa di Monaco in cui viveva con la moglie Vittoria. Era nato il primo dicembre 1948 ad Asmara, in Eritrea, dopo che i genitori si erano trasferiti lì. A tredici anni torna a vivere a Roma ma ha già iniziato a recitare a teatro, in piccoli spettacoli, in cui la sua capacità non resta inosservata.

Sarà a teatro dove preferirà esprimere al meglio le sue qualità attoriali, anche se sarà la fiction tv a renderlo popolare. Si può forse dire che sia stato senzo dubbio una delle prime star di questa nuova forma televisiva quando nel 1987 entra nel cast de La piovra 3 nella parte del cattivissimo boss, ma pieno di sfumature, Gaetano 'Tanò Cariddi che arriva fino alla settima serie, dove

compare solo brevemente.