Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 20 anni

Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati dopo quasi 20 anni di matrimonio. Lo rivelano i media statunitensi. «A volte le relazioni seguono il loro corso», ha dichiarato una fonte a Page Six, la rinomata rubrica di gossip del New York Post, aggiungendo che Kidman non voleva separarsi e ha cercato di salvare la loro relazione. Non è ancora chiaro se la coppia stia pianificando il divorzio. L’attrice 58enne, vincitrice del premio Oscar per la migliore attrice nel film The Hours, si era sposata con la superstar della musica country il 25 giugno 2006, dopo essersi conosciuti sei mesi prima al gala G’Day Usa.

Si sposa a Salina Atlanta Taylor, figlia del bassista dei Duran Duran

A Vulcano al Therasia il matrimonio dell’anno era stato tra Diletta Leotta e Loris Karius e Salina con il Signium ha risposto con il fatidico sì internazionale tra David Macklovich e Atlanta de Cadenet Taylor. Lui noto attore e compositore e lei famosa attrice e modella, figlia di John Taylor, fondatore e bassista dei Duran Duran e Amanda de Cadenet, attrice e fotografa. Ospiti la famiglia e gli amici più intimi tra i quali Nick Rhodes, Roger Taylor, oltre autorevoli dj, producer come, A-Trak, Chromeo, Armand Van Helden, Louisahhh Pilot e molti altri. Assente Simon Le Bon. Presente invece l’alta figura storica della band, Nick Rhodes.