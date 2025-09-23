Giancarlo Giannini torna in Sicilia nei luoghi di Mimì Metallurgico

Dal 29 settembre sarà nelle sale italiane il film che attraversa la Sicilia, la memoria e il cinema. Giancarlo Giannini, ripercorre le tappe che nel 1972 portarono alla nascita di uno dei personaggi più iconici del cinema di Lina Wertmüller. Tra Palermo e Corleone, tra Poggioreale e Catania, un itinerario tra silenzi, sguardi e luoghi simbolici della nostra identità collettiva. La regia è di Alfredo Lo Piero, la distribuzione della Green Film. Per la Sicilia, sarà la Multisala Cinestar, presso il parco commerciale I Portali di San Giovanni La Punta, ad ospitare l’evento del 29 settembre alle ore 20:30, con una proiezione speciale in presenza del cast e del regista di “Un viaggio per incontrare Mimì”

Il film, il cui autore è stato premiato a Santa Tecla, in occasione del prestigioso Premio Nazionale Garitta, è stato ospite l 8 settembre ed in anteprima, al Marzamemi Cine Fest, giunto alla sua 6^ edizione, crede nel potere del cinema come linguaggio universale, capace di raccontare storie, territori e identità che si intrecciano nel cuore del Mediterraneo. L' uscita del film nelle sale italiane (prevista per il 29 settembre), sarà comunicata in conferenza la mattina del 23 settembre alle ore 10:30 presso la prestigiosa sala Cine Azzurro Scipioni.

Il film vede protagonista un Giancarlo Giannini, il cui volto segnato dal tempo e dallo sguardo, è stato capace di raccontare un’epoca. Un viaggio per incontrare Mimì, scritto e diretto da Alfredo Lo Piero, è molto più di un documentario o di un film celebrativo: è una mappa affettiva che intreccia cinema, ricordi, geografie dell’anima e cicatrici sociali. Prodotto da Cine CT Studios, il film rappresenta un sentito tributo a Lina Wertmüller, la prima regista donna candidata all’Oscar, e al suo capolavoro del 1972 Mimì metallurgico ferito nell’onore. Fu proprio in quel film che Giannini, nei panni di Domenico “Mimì” Mardocheo, regalò una delle sue interpretazioni più iconiche e radicate nel corpo del Sud.

Ad oltre cinquant’anni da quell’esperienza, ”Un viaggio per incontrare Mimì” si trasforma in una sorta di pellegrinaggio laico: da Palermo a Corleone, passando per Poggioreale, Agrigento, Catania. Un’odissea intima e collettiva che riporta in superficie le tensioni sociali di un tempo, ma anche la bellezza perduta, la memoria storica, le domande rimaste aperte. Cos’è rimasto oggi della Sicilia che Lina Wertmüller raccontò con ironia, rabbia e poesia? E cosa resta di Mimì, l’uomo travolto dal suo stesso orgoglio e dalla Storia? Accanto a Giannini troviamo un cast che ha il sapore della terra e del teatro: Tuccio Musumeci, Enrico Terrana, Claudio Musumeci e Alessandro Caruso. Con loro si costruisce un dialogo tra generazioni, tra chi c’era e chi oggi raccoglie il testimone di un cinema che ha avuto il coraggio di raccontare la realtà senza filtri. La cura estetica è affidata a professionisti del settore: Giuseppe Di Blasi alla fotografia, Antonio Todaro al montaggio, Pietro Tenoglio al trucco. Le musiche originali di Salvo Legname accompagnano il viaggio con discrezione, mentre scenografie e costumi, firmati rispettivamente da Mirko Miceli e Sebastiana Chiarenza, ricreano atmosfere sospese tra realtà e nostalgia.

Distribuito da Green Film, “Un viaggio per incontrare Mimì” è un invito a ritrovare il senso profondo del cinema come specchio della società, ma anche come atto d’amore verso chi ha saputo filmare la verità con lo sguardo affilato e appassionato di Lina Wertmüller. Ulteriori proiezioni speciali sono previste il 6 e 7 ottobre a Ragusa presso cinema Medison, il 10 Ottobre a Caltagirone presso il cinema Artanis.