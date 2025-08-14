Dario Argento in ospedale, il maestro del brivido ricoverato a Ischia

Il regista Dario Argento è stato ricoverato oggi all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia per una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffrirebbe da tempo. La notizia è stata confermata da dirigenti dell’ospedale. Il regista, 85 anni, si trova in questi giorni in vacanza sull’isola ed avrebbe accusato un malore nelle ultime ore. Soffrirebbe da tempo di una malattia cronica e in ospedale gli è stata diagnosticata una polmonite riacutizzata. Le sue condizioni generali di salute, tuttavia, sono discrete ed il ricovero in cardiologia sarebbe stato deciso a solo scopo precauzionale dai sanitari.