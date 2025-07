Morto Michael Madsen, l'attore di Kill Bill e Le Iene stroncato da un infarto

A dargli la grande notorietà è stato il personaggio psicopatico di Mr. Blonde, che in un’indimenticabile scena delle Iene tortura un agente di polizia mentre balla sulle note di Stuck In The Middle With You. Michael Madsen, attore caro a Quentino Tarantino, che lo ha voluto anche in Kill Bill: Vol. 1, The Hateful Eight e C’era una volta a... Hollywood, è stato trovato morto nella sua casa di Malibu stamattina all’alba. Aveva 67 anni.

A stroncarlo, ha spiegato il manager, Ron Smith, stato un arresto cardiaco. «Negli ultimi due anni Madsen ha svolto un lavoro incredibile con il cinema indipendente, tra cui i film Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives, ed era davvero impaziente di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita», hanno dichiarato i suoi agenti. “Michael si stava anche preparando a pubblicare un nuovo libro di poesie intitolato «Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems».