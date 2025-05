Depardieu, oggi il verdetto del tribunale di Parigi sulle violenze sessuali

Riflettori puntati sul Tribunale di Parigi che oggi alle 10 emetterà il verdetto a carico di Gèrard Depardieu, processato per l’aggressione sessuale di due donne durante le riprese del film «Les Volets verts» di Jean Becker, nel 2021. L’ex mostro sacro del cinema francese, coinvolto nello scandalo fatto emergere dal movimento MeToo, rischia una condanna a 18 mesi di carcere con sospensione della pena. L’accusa ha chiesto, inoltre, che si sottoponga a un trattamento psicologico obbligatorio, che venga interdetto dalle funzioni per due anni e che venga iscritto nel registro dei criminali sessuali. Il processo, concluso due mesi fa, era durato quattro giorni. Depardieu, che sta girando un film in Portogallo diretto da Fanny Ardant, sarà presente in aula, ha assicurato il suo avvocato Jeremie Assous a radio FranceInfo. Negli ultimi anni, il noto attore caduto in disgrazia è stato accusato di violenza sessuale da una ventina di donne, ma molti casi sono stati archiviati perchè finiti in prescrizione. L’attrice francese Charlotte Arnould, presente in aula durante il processo, ha presentato una denuncia di stupro nel 2018. La procura di Parigi ha chiesto un processo contro l’attore.