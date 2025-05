David di Donatello 2025, trionfa Vermiglio di Maura Delpero: incetta di premi

È Vermiglio di Maura Delpero a dominare la scena della 70ª edizione dei David di Donatello, conquistando i principali premi della serata. Un’edizione che segna anche un importante riconoscimento al talento femminile con Gloria! di Margherita Vicario e L’arte della gioia diretta da Valeria Golino.

Elio Germano si aggiudica il premio come miglior attore protagonista per Berlinguer – La grande ambizione, mentre Tecla Insolia è la miglior attrice protagonista per L’arte della gioia. A bocca asciutta invece Parthenope di Paolo Sorrentino e Il tempo che ci vuole di Cristina Comencini.

La cerimonia si è svolta al Teatro 5 di Cinecittà, celebrando i vincitori di un'annata cinematografica ricca e variegata.

Tutti i vincitori dei David di Donatello 2025: