A Tornatore il premio speciale Cinecittà David 70

Va a Giuseppe Tornatore il Premio Speciale Cinecittà David 70: il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione della 70ª edizione dei David di Donatello. «Nell’edizione in cui si festeggia l’importante traguardo dei 70 anni di uno degli appuntamenti più attesi per celebrare il cinema italiano, un Premio Speciale a un artista che tanto con le sue opere ne ha trasmesso la magia e il fascino nel mondo. Dal palcoscenico allestito al Teatro 5 di Cinecittà, nel cuore del simbolo per eccellenza dell’industria italiana cinematografica e dell’audiovisivo, un omaggio va a Giuseppe Tornatore, protagonista indiscusso della storia del grande schermo» dice la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, annunciando la notizia del conferimento del Premio Speciale Cinecittà David 70 al regista siciliano.

Promosso da Cinecittà in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano per la settantesima edizione dei Premi David di Donatello, il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta su Rai 1. «Le storie raccontate da Giuseppe Tornatore - ha aggiunto Borgonzoni - hanno conquistato un pubblico internazionale e alimentato in intere generazioni la passione per il cinema in sala. È questo un Premio per onorarne il talento e il suo straordinario contributo al cinema italiano».