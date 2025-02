La lunga attesa è finita, tornano i ragazzi di «Mare Fuori»

«Mare Fuori»: l’attesa è finita e si torna tra conferme, novità e molti cambiamenti a partire da un nuovo regista Ludovico del Martino. L’Istituto Penale per i Minorenni accoglie nuove ragazze e nuovi ragazzi, anche da regioni diverse dalla Campania e l’adolescenza difficile resta la principale protagonista dei 12 episodi della quinta stagione della serie evento, anche se nella nuova stagione si torna alle origini ad affrontare di più le difficoltà interiori.

La cooproduzione Picomedia e Rai Fiction in onda in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo (i primi 6 episodi dal 12 su RaiPlay, l’intero box set dal 26) è stata presentata a Roma al circolo sportivo Rai di Tor di Quinto. La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha sottolineato: «Cominciamo da dove abbiamo lasciato, è una storia infinita. Un racconto italiano ma universale con una grande attrazione all’estero, me ne hanno parlato anche a Londra, in una riunione alla BBC. Mare Fuori è un fenomeno: la quarta stagione ha ottenuto più di 100 milioni di visualizzazioni».