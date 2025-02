Turismo, arriva il bando dei «poveri»: per i festival del cinema 750 mila euro

Un bando la Regione Siciliana lo ha fatto, evitando questa volta di ricorrere a contributi a pioggia. Ma sul piatto è finito molto meno di quanto concesso in Finanziaria con emendamenti ad hoc. L’assessorato al Turismo, guidato da Elvira Amata, ha dato il via alla corsa per ottenere fondi destinati a festival e rassegne cinematografiche.

Il budget che verrà diviso fra chi farà domanda è di 750 mila euro. Molto meno di quanto assegnato con gli emendamenti che i deputati di ogni colore politico hanno fatto approvare alla vigilia di Capodanno con la Finanziaria, quando il conto totale arrivò a superare gli 80 milioni. In quella occasione era caduto nel vuoto un appello di un centinaio di compagnie teatrali e associazioni dello spettacolo per assegnare i fondi pubblici solo con un bando che mettesse tutti sullo stesso piano.

Il bando appena pubblicato attribuisce alla Sicilia Film Commission il ruolo di gestire le procedure di gara. E chiarisce che potranno essere chiesti contributi per realizzare «festival cinematografici di alto livello, rassegne, circuiti, premi, seminari, convegni». Il via alle domande scatterà solo dopo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.