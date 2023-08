A Venezia anteprima nazionale del film L'invenzione della neve nel segno della Sicilia

Sarà presentato in anteprima mondiale al festival di Venezia il film “L’invenzione della neve”, diretto da Vittorio Moroni e prodotto da 50N con la collaborazione di Cinnamon Digital Cinema e il contributo dell'assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo-Sicilia Film Commission nell’ambito dell’accordo di programma quadro "Sensi Contemporanei Cinema e Audiovisivo". Il film con Eleonora Gigliotti e Alessandro Averone aprirà la sezione Notti Veneziane realizzata dalle Giornate degli autori in accordo con Isola Edipo.



«Siamo particolarmente orgogliosi – sottolinea l’assessore Elvira Amata – dell’esordio de "L'invenzione della neve" all’interno dello straordinario palcoscenico del Festival del cinema di Venezia. Questo testimonia l'impegno che negli ultimi anni la Regione Siciliana ha profuso nel supportare la realizzazione sul proprio territorio di opere cinematografiche di grande qualità artistica, che finalmente raccontano la bellezza della nostra Isola secondo schemi lontani dai cliché di una volta».

Una particolarità importante del lungometraggio sta nell’utilizzo di alcuni minuti di sequenze animate che narrano una favola attraverso i disegni e lo stile dell'illustratore e cineasta Gianluigi Toccafondo.

"Carmen ama troppo intensamente – riporta la sinossi del film –, troppo a modo suo e il mondo non glielo perdona. Lei e Massimo si sono lasciati, ma Carmen continua a considerarlo l’uomo della sua vita. Adora Giada, la figlia che hanno avuto insieme e che adesso ha 5 anni. La bambina è stata affidata al padre, alla madre il permesso di vederla una volta ogni quindici giorni. Carmen non ci sta: sa di aver commesso degli errori, ma anche di essere una buona madre e non permetterà che accada di nuovo quello che è successo a lei da bambina. Se il mondo la vuole distruggere, lei trasformerà il mondo".

Il film uscirà nelle sale italiane giovedì 14 settembre distribuito da I Wonder Pictures.