I Me contro Te tornano al cinema con "Missione Giungla", svelata la trama del film e la data d'uscita

I Me contro Te tornano al cinema con il loro quarto film. Ad annunciarlo, oggi, Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia), mostrando ai tantissimi fan il taeser di "Missione Giungla".

Dopo il successo delle prime tre pellicole, i due palermitani sono pronti a sbancare nuovamente il botteghino. "Missione Giungla" uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 19 gennaio e Sofì e Luì saranno impegnati contro la cattiva Viperiana. I due devono devono fermare la donna arrivata dall'Egitto così partono per un avventura nella giungla! Ma in questo viaggio non saranno soli perchè insieme a loro ci saranno gli amici Pongo, Perfidia, il Signor S e tanti nuovi personaggi".

Il primo film al cinema è stato La vendetta del Signor S, che nel 2019 ha fatto registrare numeri da record al botteghino, poi, nel 2021, Il mistero della scuola incantata e nel gennaio del 2022 Persi Nel Tempo.

