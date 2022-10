Al «San Diego Movie Awards» premiato piccolo attore siciliano

Antonio Tancredi Cadili ha vinto il premio come miglior attore bambino al festival del cinema «San Diego Movie Awards».

Antonio, che ha 11 anni, è uno dei protagonisti del film «Il teorema della felicità» con la regia di Luca Fortino già presentato al festival del cinema di Cannes.

Qualche settimana fa il film ha vinto altri due importanti premi all’Hollywood Gold Awards, come «Miglior film» e «migliore regia». A maggio scorso era stato presentato al Festival del cinema di Cannes.

Il film è una commedia ambientata a Palermo durante la pandemia. Antonio Tancredi Cadili interpreta un bambino con la capacità di trovare il bene in ogni circostanza. Il film è una produzione italo-canadese. A dicembre sarà nelle sale cinematografiche in Canada e subito dopo in Italia.

