Giallo sulla morte di Tanya Roberts, l'ex Bond Girl è viva

Giallo su Tanya Roberts. Contrariamente a quanto dichiarato dal suo agente, informato a sua volta dal marito dell’attrice, l’ex Bond Girl negli anni Ottanta e Charliès Angel in pensione è viva. Roberts, 65 anni, è stata ricoverata il 24 dicembre dopo essersi sentita male mentre passeggiava con il suo cane. Nelle ultime ore il suo agente Mike Pingel ha inviato un comunicato annunciandone la morte.

La nota forniva anche dettagli e una dichiarazione del marito, Lance O'Brien: "Mentre le tenevo la mano nei suoi ultimi attimi ha aperto gli occhi". Ora invece la retromarcia, con Pingel costretto a precisare che l’informazione diffusa non era corretta. Non è chiaro cosa abbia indotto in errore il marito e di conseguenza l’agente.

L’attrice è nota per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella quinta serie tv 'Charliès Angels' e la Bond Girl Stacey Sutton in '007 - Bersaglio mobilè (1985) con Roger Moore nei panni dell’agente segreto. Ha inoltre interpretato il ruolo della protagonista del film-cult "Sheena, regina della giungla".

Tanya Roberts, pseudonimo di Victoria Leigh Blum, è nata a New York il 15 ottobre 1955. Secondogenita di un modesto venditore irlandese di penne stilografiche di Manhattan, Victoria-Tanya ha alle sue spalle due matrimoni. Ma il primo durò poco: sposò a soli 15 anni (1971) un ragazzo bohémien, con cui visse facendo l’autostop sulle strade americane. Matrimonio che finì con l’annullamento chiesto dalla madre di Tanya. Subito dopo, Tanya provò a fare la modella, ma il suo vero sogno fin da bambina era fare l’attrice.

Nel frattempo conobbe lo studente di psicologia Barry Roberts, che sposò nel 1974. Mentre Roberts avrebbe intrapreso la carriera di sceneggiatore, Victoria pensò di iscriversi all’Actors Studio assieme a Lee Strasberg e Uta Hagen, sotto lo pseudonimo di Tanya Roberts, prendendo il cognome da suo marito. Al suo attivo come attrice, oltre ai già citati ruoli di Julie Rogers nella serie tv Charliès Angels, a quello di Sheena nel film Sheena, regina della giungla, e alla Bond girl Stacey Sutton in 007 - Bersaglio mobile, Tanya ha avuto un ruolo anche in un film italiano, Storia d’armi e d’amori (1983), regia di Giacomo Battiato. Lontana dal 2001 dalle luci della ribalta, nel 2006 era rimasta vedova del secondo marito, morto sessantenne a Los Angeles, e si era successivamente risposata. ANSA

