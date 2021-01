Addio a Tanya Roberts, l'ex Bond Girl e Charlie's Angel morta mentre passeggiava coi cani

Tanya Roberts dead. Tre parole oggi indicate da google dopo la notizia diffusa dalla stampa americana e britannica che ha provocato sgomento nel mondo del cinema. L'attrice californiana, ex Bond Girl negli anni Ottanta e Charlie's Angel in pensione, è morta all'età di 65 anni per un malore improvviso mentre passeggiava con i suoi cani alla vigilia di Natale.

L'attrice era nota per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella quinta serie tv 'Charlie's Angels' e la Bond girl Stacey Sutton in '007 - Bersaglio mobile' (1985) con Roger Moore nei panni dell'agente segreto. Aveva inoltre interpretato il ruolo della protagonista del film "Sheena, regina della giungla".

Il sito Tmz riferisce che l'attrice, nonostante il malore, era riuscita a tornare a casa dalla passeggiata con i suoi cani, quando è svenuta ed è stata trasportata in ospedale, dove, riferisce un portavoce della diva, è stata "attaccata ad un respiratore, ma non è mai migliorata". La sua morte sembra non sia collegata al Covid. L'attrice è deceduta nell'ospedale della California dove era stata portata dopo il malore.

