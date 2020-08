"Tenet", tra spazio e tempo al cinema il nuovo sci-fi di Christopher Nolan

Mistero e spionaggio al di là del tempo e dello spazio. Ci riprova Christopher Nolan e dopo "Dunkirk" (2017) , torna sugli schermi - mancano solo due settimane: data d'uscita ufficiale il 26 agosto - pronto a conquistare ancora una volta il box office. All'attivo con 12 film, il regista di "Interstellar" ed "Inception", rientra al cinema con "Tenet", una pellicola che incuriosisce - a partire dal titolo che è un palindromo - e della cui trama si sa ancora ben poco.

Nolan è stato volutamente criptico e del suo nuovo sci-fi d'azione ha fatto trapelare solo pochi dettagli. Il protagonista è John David Washington coinvolto in una missione internazionale per salvare il mondo da un nuovo conflitto mondiale affrontando le complicazioni di un'inversione temporale.

Se Christopher Nolan regge la macchina da presa, e come spesso accade anche la sceneggiatura, a circondarlo c'è un grande cast composto da Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh. "Tenet" è prodotto da Emma Thomas e Nolan. Thomas Hayslip ne è il produttore esecutivo.

E se per correre in sala dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, a solleticare il palato dei più cinefili ci sono le chicche tecnologiche. Dalla realizzazione con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm alle riprese in ben sette nazioni differenti alla scenografia curata da Nathan Crowley.

Ed è stato proprio Crowley a curare uno dei dettagli che rendono il "Tenet" di Nolan ancora più attraente e irrestistibile. Sul set infatti torna anche Hamilton, la nota azienda di orologi da polso di precisione e di lusso che con il cinema intrattiene una liaison che dura da ben 90 anni.

Sono oltre 500 i modelli creati da Hamilton per le più grandi produzioni ma anche per le mitiche star di Hollywood. Era il 1932 e al polso di Clive Brook in "Shangai Express" con una sensuale Marlene Dietrich, brilla un quadrante Art Deco che reca la scritta in grassetto: HAMILTON.

Da allora l'amore che lega Hamilton al cinema non ha avuto più fine. L'azienda da sempre punta all'esclusività e per il grande schermo ha creato modelli che come, molte pellicole di cui si è reso compagno fedele, sono diventati nel tempo iconici e ricercati dai più attenti collezionisti. Dallo spazio profondo ai fondali marini, da Ironman a Spider Man, da Elvis Presley a Charlize Theron, Hamilton è stata la scelta di avventurieri, eroi temerari, leader e supereroi, accumulando lungo i decenni centinaia di comparse.

Per "Tenet" nasce l'edizione speciale del Khaki Navy BeLOWZERO grazie anche alla collaborazione dello scenografo Nathan Crowley che ne ha curato il packaging con i colori ispirati agli elementi di design del film.

Racchiuso in una cassa leggera in titanio, questo modello presenta una sfera dei secondi con punta blu o rossa che richiama i colori principali del film. Ciascuna delle due versioni sarà limitata a 888 esemplari, numero scelto in omaggio al titolo del film, il quale rappresenta un palindromo, ovvero una sequenza di caratteri che può essere letta da sinistra a destra e viceversa.

“Mi ha sempre colpito l’ambizione di Hamilton per l’eccellenza e la capacità del brand di pensare fuori dagli schemi, qualità che l’hanno portato a creare segnatempo con funzioni che vanno ben oltre la semplice indicazione dell’ora”, afferma Nathan Crowley.

Sin dalla fondazione nel 1892 a Lancaster, in Pennsylvania, Hamilton è un brand iconico nell’orologeria di precisione. Gli orologi Hamilton hanno contribuito al perfezionamento del sistema orario delle prime ferrovie e vestito il polso di soldati, aviatori e star hollywoodiane.

Grazie al lancio del primo orologio elettrico nel 1957 e del primo orologio digitale LED nel 1970, Hamilton si è confermato un marchio in prima linea nell’innovazione tecnologica, artigianale e di design. Membro di Swatch Group, leader mondiale nella produzione e distribuzione orologiera, Hamilton coniuga lo spirito americano con l’autentica precisione svizzera.

