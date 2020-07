Cinema, l'Anec lancia un appello a Musumeci: stop alle restrizioni, riaprire subito

Stop alle restrizioni per garantire un'immediata riapertura dei cinema. È l'appello dell'Anec al presidente della Regione Nello Musumeci.

«Via libera a tutti i posti a bordo degli autobus ma fino ad oggi il 95% dei cinema continua a restare chiuso», dice Anec Sicilia a margine della firma dell'ultima ordinanza del presidente Musumeci che consente l’occupazione dei posti al 100% sui mezzi pubblici.

«Facciamo appello al governatore della Sicilia - dicono il presidente di Anec Sicilia Paolo Signorelli e il presidente di Anec Palermo Andrea Peria - affinché si dia la giusta attenzione allo spettacolo in particolare al settore cinema riducendo le attuali prescrizioni al fine di far ripartire nel più breve tempo possibile tutto il comparto che ad oggi conta 120 giorni di chiusura con le proprie aziende in pieno collasso finanziario», concludono Signorelli e Peria.

