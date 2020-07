Film su Tgs, stasera in onda "Un piccolo raggio di sole"

Nuovo appuntamento col cinema su Tgs. Oggi, mercoledì 1 luglio alle 21,40, andrà in onda Un piccolo raggio di sole con Leigh Lombardi, Sam Hennings, Claude Akins, Yvonne De Carlo, Logan Hall, con la regia di T. C. Christensen

La trama: nello Stato dell'Oregon, i due coloni Martha e Jed hanno appena perso i loro due figli per un'epidemia di colera che ha colpito il loro villaggio. I due profondamente disperati non sono in grado di trovare dentro di loro la forza per superare questo tremendo shock. Nel tentativo si risollevarli dall'apatia e dalla tremenda disperazione il pastore del villaggio fa loro una grossa sorpresa. Clay, così si chiama il pastore, pensa bene di portare loro Daniel, un piccolo orfano.

Il bambino ha bisogno di tanto affetto e della presenza di due genitori per crescere con serenità e senza problemi. Il ragazzino si dimostra subito simpatico e finisce per legare subito con Jed. Al contrario Martha, ancora in preda al ricordo dei figli scomparsi in un modo così terribile, non riesce ad accettare lui e la sua presenza. L'orfano dovrà essere quindi riportato dal pastore, ma l'arrivo del Natale farà ritornare Martha sulla sua decisione.

© Riproduzione riservata