I film di Tgs, stasera va in onda "Ti odio mamma"

Un nuovo appuntamento con i film di Tgs. Questa sera, 24 giugno, alle 21,40 va in onda "Ti odio mamma", un film di Peter H. Hunt con Cheryl Ladd, Robert Urich, Eileen Brennan, Dabney Coleman, Marcia Lewis.

Un rapporto di tensione quello tra Bobby e Teeny che, dopo essersi trasferiti in una nuova casa, non fanno che litigare costantemente. Da un lato Bobby è sempre impegnato con il lavoro in fabbrica, dall'altro Teeny che ha un brutto passato con sua figlia Robbie, viene lasciata a capo della famiglia.

Un ruolo che le causa un tale stress che la donna sfoga sulla figlia, picchiandola ripetutamente. Intanto nelle loro vite entra una donna premurosa e disponibile di nome Mary che attira l'attenzione di Teeny. Ma è già troppo tardi?

© Riproduzione riservata