"L'Immortale" da record: record al box office il giorno del debutto

Nel suo primo giorno di programmazione nei cinema "L'Immortale" conquista la vetta del box office. Il film diretto e interpretato da Marco D’Amore incassa la cifra record di 602.973 euro, con un totale di 87.860 spettatori e una media per copia di 1399 euro, e diventa il film italiano con il miglior debutto al botteghino, in un giorno feriale, degli ultimi cinque anni e la terza migliore apertura di sempre per un film italiano non commedia.

«Sono felice, emozionato, frastornato da questa accoglienza - commenta Marco D’Amore - non posso che ringraziare il pubblico, i miei produttori e tutti coloro che hanno creduto a questa meravigliosa scommessa che oggi possiamo dire vinta».

