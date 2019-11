"Cetto c'è, senzadubbiamente" re di incassi al cinema: trama e cast

"Cetto c'è, Senzadubbiamente" in testa al box office. A 8 anni dalla sua nomina a sindaco (solo sul grande schermo) e a 16 dalla prima apparizione televisiva del personaggio, torna al cinema ed è subito in vetta per incassi con 2 milioni 479 mila euro e la media più alta della top ten: 4072 euro su 609 sale.

IL CAST. Antonio Albanese è il protagonista nel ruolo di Cetto La Qualunque.

Nel cast del film anche: Nicola Rignanese, Caterina Shulha, Davide Giordano, Lorenza Indovina, Gianfelice Imparato. Albanese ha rivoluto con sé Rignanese, celebre Pino, braccio destro fedele di Cetto La Qualunque. È un attore italiano classe 1965, avvicinatosi al mondo dello spettacolo da giovanissimo.

Torna anche Davide Giordano, Melo La Qualunque, che avrà più spazio rispetto al passato e dopo aver accumulato importanti esperienze.

LA TRAMA. Cetto Laqualunque fa il suo grande ritorno e si completa così la trilogia dedicata da Albanese al suo scorrettissimo anti-eroe/specchio dei tempi che ora lo spinge nei contorni di una favola cupa in cui il calabrese che si è rifatto una vita in Germania ritorna a casa e si scopre di origini nobili, addirittura figlio di principe. Accarezzerà così il sogno di diventare re, convinto che al paese di oggi la democrazia serva solo a perder tempo. Presentato come una commedia (che molto spesso fa ridere senza ritegno), il film è anche un apologo politico di alta scuola.

GLI ALTRI FILM. Al secondo posto per incassi con 1 milione 215 mila euro L'Ufficiale e la spia (J'accuse). Il film di Roman Polanski con Jean Dujardin, Louis Garrel ed Emmanuelle Seigner incassa 1 milione 215 mila euro con la media di 2894 euro su 420 schermi.

Scende dalla prima alla terza posizione Le Mans '66: La grande sfida, di James Mangold e con un cast stellare guidato da Christian Bale e Matt Damon: guadagna altri 734 mila euro toccando i 2 milioni 326 mila in 15 giorni.

Le altre nuove uscite sono il thriller Countdown di Justin Dec con Elizabeth Lail e Charlie McDermott che si piazza quinto con un incasso di 385 mila euro e il film-concerto Depeche Mode: Spirits in the Forest di Anton Corbijn che è settimo con 325 mila euro.

Continua la corsa di Joker, 12/o, che con i 234 mila di questa settimana tocca i 29 milioni 107 mila totali in 8 settimane. In salita gli incassi totali che toccano gli 8 milioni 915 mila euro con un +21.47% sullo stesso periodo dello scorso anno e +1% sulla scorsa settimana.

