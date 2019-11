I film da vedere al cinema, le uscite di novembre: già boom per La Famiglia Addams

Tutti al cinema nei giorni di festa. Halloween, e soprattutto il Ponte di Tutti i Santi, spingono gli incassi del box office. Successo in particolare per La Famiglia Addams che in Italia sfiora i 17 milioni, in crescita dell'89% sulla settimana scorsa e del 12.05% rispetto alla stessa settimana di un anno fa.

Il film di Greg Tiernan e Conrad Vernon dedicato a Morticia e Gomez va in testa 3 milioni 543 mila euro incassati in 4 giorni. La media è di 6.712 euro su 528 schermi.

Ottimo risultato anche per la "favola" Il giorno più bello del mondo" di e con Alessandro Siani: il guadagno è di 2 milioni 925 mila euro con una media di 5.781 euro su 506 sale.

In calo del 12% e di due posizioni, invece, scende al terzo posto l'Angelina Jolie-Maleficient che incassa 2 milioni 219 mila per un totale di 10 milioni 570 mila. Continua il successo di Joker con &lrmJoaquin Phoenix che mette via 2 milioni 209 mila con complessivo record di 27 milioni 36 mila e una media di 5.523 su 400 schermi.

Ecco i film in uscita a novembre:

4 novembre

THE IRISHMAN

Un film di Martin Scorsese con Robert De Niro , Al Pacino e Joe Pesci distribuito da Cineteca di Bologna

5 novembre

IRA

Un film di Mauro Russo Rouge con Samuele Maritan , Silvia Cuccu e Matteo Valier distribuito da Mescalito Film

THE ROYAL BALLET: TRIPLE BILL

Un film distribuito da Nexo Digital

7 novembre

MOTHERLESS BROOKLYN - I SEGRETI DI UNA CITTÀ

Un film di Edward Norton con Edward Norton , Willem Dafoe e Josh Pais distribuito da Warner Bros

ATTRAVERSO I MIEI OCCHI

Un film di Simon Curtis con Kevin Costner , Amanda Seyfried e Milo Ventimiglia distribuito da 20th Century Fox

UNA CANZONE PER MIO PADRE

Un film di Andrew Erwin e Jon Erwin con J. Michael Finley , Brody Rose e Trace Adkins distribuito da Dominus Production

GLI UOMINI D'ORO

Un film di Vincenzo Alfieri con Fabio De Luigi , Edoardo Leo e Giampaolo Morelli distribuito da 01 Distribution

PARASITE

Un film di Bong Joon-ho con Song Kang-ho , Lee Seon-gyun e Woo-sik Choi distribuito da Academy Two

LE RAGAZZE DI WALL STREET

Un film di Lorene Scafaria con Julia Stiles , Lili Reinhart e Jennifer Lopez distribuito da Lucky Red

LA BELLE ÉPOQUE

Un film di Nicolas Bedos con Daniel Auteuil , Guillaume Canet e Doria Tillier distribuito da I Wonder Pictures

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

Un film di Lorenzo Mattotti con Leïla Bekhti , Arthur Dupont e Jean-Claude Carriere distribuito da Bim Distribuzione

DEEP - UN'AVVENTURA IN FONDO AL MARE

Un film di Julio Soto Gurpide con Justin Felbinger , Stephen Hughes e Lindsey Alena distribuito da M2 Pictures

11 novembre

#ANNEFRANK. VITE PARALLELE

Un film di Sabina Fedeli e Anna Migotto con Helen Mirren distribuito da Nexo Digital

14 novembre

ZOMBIELAND: DOPPIO COLPO

Un film di Ruben Fleischer con Emma Stone , Zoey Deutch e Abigail Breslin distribuito da Warner Bros

LE MANS '66 - LA GRANDE SFIDA

Un film di James Mangold con Matt Damon , Christian Bale e Jon Bernthal distribuito da 20th Century Fox

PUPAZZI ALLA RISCOSSA

Un film di Kelly Asbury con Emma Roberts , Janelle Monae e Nick Jonas distribuito da Lucky Red

SORRY WE MISSED YOU

Un film di Ken Loach con Kris Hitchen , Debbie Honeywood e Rhys Stone distribuito da Lucky Red

SONO SOLO FANTASMI

Un film di Brando De Sica e Christian De Sica con Christian De Sica , Gianmarco Tognazzi e Leo Gullottadistribuito da Medusa

AILO - UN'AVVENTURA TRA I GHIACCI

Un film di Guillaume Maidatchevsky distribuito da Adler Entertainment

THE BRA - IL REGGIPETTO

Un film di Veit Helmer distribuito da Lab 80

COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI

18 novembre

THE REPORT

Un film di Scott Z. Burns con Annette Bening , Adam Driver e Jon Hamm

CITIZEN ROSI

Un film di Didi Gnocchi e Carolina Rosi con Carolina Rosi distribuito da Cinecittà Luce

BELLISSIME

Un film di Elisa Amoruso distribuito da Feltrinelli Real Cinema

21 novembre

LIGHT OF MY LIFE

Un film di Casey Affleck con Elisabeth Moss , Casey Affleck e Anna Pniowsky distribuito da Notorious Pictures

L'UFFICIALE E LA SPIA

Un film di Roman Polanski con Emmanuelle Seigner , Jean Dujardin e Louis Garrel distribuito da 01 Distribution

THE LODGE

Un film di Severin Fiala e Veronika Franz con Richard Armitage , Alicia Silverstone e Riley Keough distribuito da Eagle Pictures

ASPROMONTE, LA TERRA DEGLI ULTIMI

Un film di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese , Katsiaryna Shulha e Lorenza Indovina distribuito da Vision Distribution

GAMBERETTI PER TUTTI

Un film di Maxime Govare e Cédric Le Gallo con Nicolas Gob , Alban Lenoir e Michaël Abiteboul distribuito da Bim Distribuzione

THE CAVE - MIRACOLO NELLA GROTTA

Un film distribuito da M2 Pictures

COUNTDOWN

Un film di Justin Dec con Anne Winters , Elizabeth Lail e Peter Facinelli distribuito da Eagle Pictures

DEPECHE MODE. SPIRITS IN THE FOREST

Un film di Anton Corbijn distribuito da Nexo Digital

PLOI

Un film di Árni Ásgeirsson con Sean Astin , John Stamos e Debbie Chazen distribuito da Altre Storie

25 novembre

FRIDA. VIVA LA VIDA

Un film di Giovanni Troilo con Asia Argento distribuito da Nexo Digital

27 novembre

MIDWAY

Un film di Roland Emmerich con Mandy Moore , Luke Evans e Dennis Quaid distribuito da Eagle Pictures

FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE

Un film di Chris Buck e Jennifer Lee con Kristen Bell , Evan Rachel Wood e Jonathan Groff distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia

28 novembre

IL PECCATO

Un film di Andrei Konchalovsky con Alberto Testone , Massimo De Francovich e Orso Maria Guerrini distribuito da 01 Distribution

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK

Un film di Woody Allen con Elle Fanning , Jude Law e Selena Gomez distribuito da Lucky Red

A TOR BELLA MONACA NON PIOVE MAI

Un film distribuito da Altre Storie

NATI 2 VOLTE

Un film di Pierluigi Di Lallo con Euridice Axen , Fabio Troiano e Francesco Pannofino distribuito da Zenit Distribution

