Gabbia torna al Milan, per la Roma idea Hujsen

Il mercato invernale comincia a prendere quota, almeno a livello di trattative e indiscrezioni, dopo i primi trasferimenti portati a termine appena dopo il fischio d’inizio, mentre si muove anche il fronte dei rinnovi. A incidere sui piani dei club, oltre alla generale penuria di risorse, è anche quanto emerge dalle prestazioni in campo in un periodo di impegni ravvicinati.

È il caso de Milan, che grazie alle reti di Jovic può frenare sulla ricerca di un attaccante - nel mirino c’è comunque sempre GUIRASSY dello Stoccarda - dedicandosi a rinforzare la difesa decimata. Dopo il ritorno anticipato di GABBIA (nella foto con la maglia del Milan durante la gara contro lo Spezia dello scorso campionato) dal prestito Villarreal, ufficializzato oggi, i rossoneri stanno stringendo per portare a Milanello da Verona il giovane TERRACCIANO, che però ha estimatori a Firenze e nella Torino bianconera, ma sono in lizza anche per arrivare al difensore francese del Brest BRASSIER.

In piena riflessione è la dirigenza della Juventus, che lavora a fari spenti preparandosi più che altro al mercato estivo, Massimiliano Allegri non si sbottona, ma blinda MIRETTI, giovane che ha diversi pretendenti per un prestito. Per il momento, resta quindi a Torino. La capolista Inter - preso BUCHANAN che però potrà esordire solo la prossima settimana - sta trattando per cedere AGOUMÉ, che potrebbe trasferirsi al Marsiglia di Gattuso, e anche SENSI, mentre DUMFRIES in attesa di rinnovo è nel mirino delle big di Premier League. I nerazzurri di Bergamo hanno intanto fatto il bis col Verona: dopo aver preso HIEN, l’Atalanta si aggiudica anche l’attaccante della Primavera DIAO, al momento per rinforzare l’Under 23. Il club gialloblù, che sta mettendo pesantemente mano alla sua rosa, è sulle tracce dell’esterno turco YLMAZ, dei Glasgow Rangers.

Il Frosinone ha ufficializzato la cessione del centrocampista LULIC al Bari e l’arrivo dell’attaccante franco-algerino GHEDJEMIS dal Rouen e lavora per arrivare a ZORTEA, esterno dell’Atalanta, e HUIJSEN, difensore della Juve. Su quest’ultimo si è però inserita la concorrenza della Roma, che il diciottenne olandese preferirebbe come meta. Una scelta che non è stata fatta dal giovane attaccante del Santos MARCOS LEONARDO, che andrà al Benfica. Al giocatore era interessata anche la Fiorentina, che a causa di un’improvvisa carenza sulla fascia sinistra sta lavorando su più fronti per risolverla: interessano il tedesco BESTE dell’Heidenheim, NGONGE del Verona e l’olandese STENGS del Feyenoord. È poi in corso una trattativa con la Dinamo Zagabria per cedere BREKALO.

Il Napoli ha sottoposto alle visite mediche MAZZOCCHI, come d’uso prima della firma, e prosegue le trattative per SAMARDZIC, obiettivo non facile come ha sperimentato di recente l’Inter. Se il giocatore sembra contento di lasciare Udine per il golfo, va definita la questione economica col club di Pozzo e anche con l’entourage del giocatore.

Il Lecce ha aperto il mercato col prolungamento del contratto di GENDREY e di BASCHIROTTO, entrambi difensori, e così il Torino ha annunciato di aver rinnovato con VOJVODA e LINETTY.