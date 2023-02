Zaniolo va al Galatasaray: la Roma e il club turco hanno raggiunto l'accordo

La trattativa tra la Roma e il Galatasaray è ai dettagli finali, ma nel frattempo il club giallorosso ha dato il via libera a Zaniolo per volare in Turchia. Il calciatore ha appena lasciato l’hotel Melià dove si trovava a Milano con la famiglia per imbarcarsi per Istanbul dove svolgerà le visite mediche in attesa poi della firma sui contratti.

Il giocatore lascia la Roma per firmare con il Galatasaray, club di Istanbul che ha raggiunto l’accordo con i giallorossi per l’ingaggio del nazionale azzurro. Con il mercato turco ancora aperto, le due società sono riuscite a chiudere l’affare e lo stesso Zaniolo, ai microfoni di Sky Sport da Milano, ha dichiarato di essere in partenza per Istanbul. Il giocatore sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto con il Galatasaray.

Il classe '99, fatto fuori dal progetto tecnico della Roma dopo i malumori delle ultime settimane, dovrebbe legarsi ai giallorossi di Turchia per quattro anni, percependo una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni di euro annui. Nelle casse della Roma dovrebbero invece entrare circa 22 milioni di euro complessivi, quindi qualcosa in meno rispetto a quello che richiedeva il club capitolino e che il Bournemouth aveva messo sul piatto in precedenza. Zaniolo si aggregherà a vecchie conoscenze della Serie A come Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira e Sergio Oliveira, suo ex compagno nella Capitale con cui ha trionfato in Conference League.

