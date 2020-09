Inter, settimana decisiva per Martinez: l'attaccante "corteggiato" dal Barça

Si apre una settimana decisiva per l'Inter. Dopo mesi di corteggiamento, Lautaro Martinez potrebbe passare al Barça. Il Barcellona, data per certa la partenza di Luis Suarez (la Juve resta in pole), vuole stringere per l’obiettivo principale del suo calciomercato.

Il club blaugrana sta trattando da mesi l'arrivo del 23enne attaccante dell’Inter e, secondo quanto riporta 'Sport', in questa settimana sarà reso noto il "risultato finale". L’operazione per portare l’argentino in Catalonga resta ancora molto complicata e l’entourage del calciatore, che sarebbe intenzionato a tutti i costi a diventare compagno di squadra di Messi, proverà a sbrogliare la trattativa con un vertice programmato nei prossimi giorni.

Gli agenti di Lautaro Martinez hanno in programma di recarsi in Europa nel giro di pochi giorni con destinazione Milano, in coincidenza con l’inizio degli allenamenti della punta sudamericana con il gruppo nerazzurro guidato da Antonio Conte. Lo stallo sarebbe dato dalle pretese economiche dell’Inter, che per il Barça deve abbassare le sue pretese in un mercato molto al ribasso a causa della crisi del Covid-19. Le differenze economiche tra le due parti restano ancora importanti.

Il Barça vuole pagare un massimo di 65 milioni di euro, più un giocatore, mentre l’Inter chiede un minimo di 85 milioni, visto che la sua clausola, scaduta lo scorso 7 luglio, era di 111 milioni. I due club si sono presi del tempo per meditare, ma è giunto il momento di mettersi al lavoro perchè non c'è più tempo per negoziare. Il Barça ha fissato una scadenza chiara per ingaggiare un attaccante e spingerà al massimo perchè sia Lautaro, anche se all’interno del club è già chiaro che il braccio di ferro può essere lungo ed estenuante.

L’Inter è rimasta ferma perchè ha più offerte per Martinez: su tutti, quella del Manchester City di Pep Guardiola. Il Barça farà già un gesto 'amichevolè agevolando la partenza di Arturo Vidal a costo zero ma nel frattempo ha iniziato a sondare Memphis Depay, olandese del Lione che piace a Ronald Koeman e che gli spagnoli potrebbero assicurarsi per 35 milioni di euro.

