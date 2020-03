Il calcio fermo si dedica al mercato: la Juve torna a pensare a Icardi

Neymar non ha ancora risposto all'offerta di prolungamento di contratto che il dg del Paris St. Germain, Leonardo, gli ha fatto fin dallo scorso ottobre. Lo riportano vari media brasiliani, mentre O Ney, dalla sua villa al mare e con addosso la canottiera omaggio a Michael Jordan dell'All Star Game 2018, fa un video in cui si spende in applausi per medici e infermieri che operano e salvano vite nell'emergenza del Covid-19.

Il brasiliano spera ancora di tornare al Barcellona ma in ogni caso, prima di decidere, vuole vedere quale sarà il cammino del Psg in Champions League. Il Psg sembra non disposto a trattenere Icardi, e l'Inter tornerà ad avere il problema dell'attaccante argentino, sul quale c'è sempre, con discrezione, la Juventus.

Ci sarà poi un giro di portieri. Donnarumma potrebbe lasciare il Milan, mentre Meret vuole chiarezza dal Napoli, altrimenti chiederà di essere ceduto. Musso dell'Udinese ha molte richieste e il futuro di Olsen al Cagliari dipende da quello di Cragno. Se lo svedese dovesse tornare alla Roma, i giallorossi cercherebbero di girarlo allo Sporting Lisbona, che nei mesi scorsi si era fatto avanti. Cerca un dodicesimo l'Inter, che però alla fine potrebbe puntare su Radu.

E a proposito di Inter: i nerazzurri hanno avuto un ritorno di fiamma per Giroud, che continua a piacere anche alla Lazio. In Spagna scrivono che Coutinho potrebbe tornare all'Inter, via Barcellona nell'ambito della trattativa per Lautaro Martinez, ma il brasiliano piace anche al Chelsea. I Blues perderanno Willian, che avrebbe già un accordo con la Juventus. A Trigoria, quindi casa Roma, si lavora per portare in Italia un 'gioiello' dell'Ajax, quel Gravenberch (17 anni) che viene paragonato a Pogba. Gli olandesi chiedono 12 milioni più bonus, ma non sono certi di volersi privare di un giocatore il cui valore nei prossimi anni potrebbe aumentare notevolmente. In casa giallorossa si pensa anche al futuro di Florenzi, che dovrebbe rientrare dal Valencia, mentre per Bonaventura è derby con la Lazio. (ANSA)

© Riproduzione riservata