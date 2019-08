Fiorentina, Ribery è arrivato in città: visite mediche prima della firma

Franck Ribery è sbarcato a Firenze con un volo privato, pronto per iniziare la nuova avventura con la Fiorentina. Ad accoglierlo molti tifosi, radunatisi all’esterno dell’aeroporto di Peretola, proprio per salutare il campione francese.

Per lui una mattinata di visite mediche, incontri e firme, in attesa dell’ufficialità da parte del club viola.

"Ho parlato con Luca Toni e mi ha detto che la Fiorentina è un club grande e che la città è bella. A me piace la città e in più so già l’italiano: mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto". Sono le parole che Franck Ribery ha rilasciato al sito ufficiale della Fiorentina. Il calciatore, sbarcato a Firenze da pochi minuti, è in compagnia della moglie e, ad accoglierlo all’aeroporto, il direttore tecnico viola Giancarlo Antognoni.

Foto frame video profilo Facebook Fiorentina

