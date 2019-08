Juventus, quasi fatto lo scambio Danilo - Cancelo. Dybala si allena con la squadra

Sarebbe davvero ad un passo lo scambio, sull'asse Juventus-Manchester City, tra Danilo e Cancelo. Sembra fatta, infatti, per l’operazione che porterà in Inghilterra Cancelo, dopo un solo anno in bianconero, e il brasiliano Danilo a Torino. Previsto per la Juventus anche un robusto conguaglio.

Intanto, stamattina, i tifosi della Juventus entusiasti, di fronte al JMedical, all’arrivo di Paulo Dybala e di Alex Sandro, che si sono sottoposti ai consueti test fisici prima di iniziare gli allenamenti.

Particolarmente acclamato l’argentino, che sembra avere rifiutato il trasferimento al Manchester United facendo così saltare lo scambio con Lukaku. "Resta Paulo", l’urlo lanciato all’indirizzo del numero dieci da diversi tifosi, telefonino in mano per scattare foto e riprendere video.

