Mondiali 2026, Gattuso in missione: «Bisogna crederci»

Andare al Mondiale è più di una missione: dopo aver esordito da commissario tecnico della Nazionale a settembre battendo 5-0 l’Estonia a Bergamo e 5-4 Israele sul neutro di Debrecen Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare le gare di ritorno contro le due rappresentative, sabato a Tallin con la prima, martedì prossimo a Udine con la seconda. Ed è soprattutto questa partita, per ovvi motivi extracalcistici e non solo perché Israele è ancora in corsa per i playoff, a tenere particolarmente in ansia.

«Ai miei giocatori non farò alcun messaggio speciale se non lavorare bene e cercare di non farsi influenzare da tutto ciò che viene fuori. Non si respira una bella aria, le pressioni sono tante. Ed è un dato di fatto che a Udine ci sarà pochissima gente: la capisco e comprendo la preoccupazione, come ho già detto più volte mi fa male al cuore vedere quanto sta accadendo però noi questa partita dobbiamo giocarla sennò perdiamo 3-0. Ci saranno 5000 persone dentro lo stadio e 10.000 fuori, avremmo preferito un clima diverso, come quello respirato a Bergamo un mese fa». In ogni caso lui e la sua Italia cercheranno di restare concentrati sull'obiettivo, puntando anche a evitare certi errori commessi a settembre: «Rispetto a quelle gare ci sono cose positive ma anche molte da correggere, non siamo stati bravissimi, penso alla partita con Israele e a come l’abbiamo riaperta noi, anche se per fortuna qualcuno da lassù ci ha voluto bene – ha sorriso Gattuso –. Non è una questione di moduli, ai ragazzi chiederò di annusare il pericolo perché le partite vanno chiuse e portate in fondo con criterio».