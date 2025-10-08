Mondiali 2026, Gattuso in missione: «Bisogna crederci»

Andare al Mondiale è più di una missione: dopo aver esordito da commissario tecnico della Nazionale a settembre battendo 5-0 l’Estonia a Bergamo e 5-4 Israele sul neutro di Debrecen Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare le gare di ritorno contro le due rappresentative, sabato a Tallin con la prima, martedì prossimo a Udine con la seconda. Ed è soprattutto questa partita, per ovvi motivi extracalcistici e non solo perché Israele è ancora in corsa per i playoff, a tenere particolarmente in ansia.
«Ai miei giocatori non farò alcun messaggio speciale se non lavorare bene e cercare di non farsi influenzare da tutto ciò che viene fuori. Non si respira una bella aria, le pressioni sono tante. Ed è un dato di fatto che a Udine ci sarà pochissima gente: la capisco e comprendo la preoccupazione, come ho già detto più volte mi fa male al cuore vedere quanto sta accadendo però noi questa partita dobbiamo giocarla sennò perdiamo 3-0. Ci saranno 5000 persone dentro lo stadio e 10.000 fuori, avremmo preferito un clima diverso, come quello respirato a Bergamo un mese fa». In ogni caso lui e la sua Italia cercheranno di restare concentrati sull'obiettivo, puntando anche a evitare certi errori commessi a settembre: «Rispetto a quelle gare ci sono cose positive ma anche molte da correggere, non siamo stati bravissimi, penso alla partita con Israele e a come l’abbiamo riaperta noi, anche se per fortuna qualcuno da lassù ci ha voluto bene – ha sorriso Gattuso –. Non è una questione di moduli, ai ragazzi chiederò di annusare il pericolo perché le partite vanno chiuse e portate in fondo con criterio».
Quindi ha fatto capire di voler confermare lo schieramento del doppio centravanti: («'Quando una cosa funziona sarebbe folle cambiarla anche se vedremo cosa diranno gli allenamenti, di sicuro Kean dopo essere andato l’anno scorso in doppia cifra deve dare ora qualcosa in più e gliel'ho detto») pur aggiungendo che tra le due partite qualcosa cambierà e non si tratterà solo di uomini: «Giocheremo la prima in un modo e la seconda in un altro, le scelte sono state fatte in base a questo». Tra i 27 convocati spiccano alcuni ritorni come quelli di Cristante e Spinazzola a proposito del quale ha detto: «L'ho chiamato dopo l’infortunio di Politano e si è reso subito disponibile con entusiasmo, non è facile a 32 anni, ci sono passato pure io da calciatore. Arriva con tanta voglia e passione, l’ho apprezzato molto».
Manca invece ancora Chiesa: «'Con Federico ci sentiamo spesso e sa ciò che penso di lui, però bisogna anche rispettare quello che dice il giocatore: lui ancora non si sente al 100% e deve risolvere delle problematiche». Quanto ai debuttanti fra i quali il bolognese Cambiaghi e il fiorentino Nicolussi Caviglia ha spiegato: «Il primo somiglia a Politano, sa fare bene entrambe le fasi. Il secondo può garantire equilibrio e qualità, sono curioso di vederlo».
Potrebbero diventare convocabili anche Tressoldi e Ahanor seguiti recentemente nella sfida Champions fra Atalanta e Brugge: «Li ho visti bene, ne stiamo parlando con il presidente e con Buffon, ci stiamo lavorando, vedremo se potremo fare qualcosa». Gattuso racconta questo primo periodo alla guida della Nazionale: «Se mi sono impossessato di più di questo ruolo? Rispondo che mi piace, pensavo che mi potesse mancare il campo e invece non mi annoio». Non nasconde di invidiare l’amico Fabio Cannavaro che da neo ct dell’Uzbekistan è già qualificato alla grande kermesse del 2026: «Certo che l’ho chiamato, gli ho detto che fortuna che hai avuto, ti profumi, ti metti il gel e sei già al Mondiale, invece e io sono qui in trincea».
