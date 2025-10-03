Torna la nazionale, ecco i 27 di Gattuso per la doppia sfida contro Estonia e Israele

Fondamentale dunque vincere in Estonia e non perdere con Israele, che nell’andata in campo neutro ha messo in seria difficoltà la difesa azzurra. La nazionale si ritroverà lunedì sera a Coverciano, e per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Fiorentina, e Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna, sarà una prima volta. Segno che Gattuso guarda alle novità del campionato, giovanissimi o meno giovani (tutti e due sono venticinquenni). Ritornano in nazionale anche il romanista Cristante, per il centrocampo, e il milanista Gabbia, per la difesa.

Ventisette azzurri, due novità. Gennaro Gattuso si prepara al suo secondo appuntamento con l'azzurro, quello più delicato. Sulla via in salita per il Mondiale, l’Italia affronta sabato 11 ottobre a Tallin l’Estonia, e poi il 14 ottobre a Udine Israele, nella partita delle polemiche. La chance di agganciare la Norvegia in vetta alla classifica é sempre più remota, vista la valanga di gol che Haaland e compagni continuano a segnare, scavando un solco di differenza reti sempre più profondo con il secondo posto. L’Italia allora deve difendere la piazza d’onore, che vale lo spareggio.

Nel gruppo, Gattuso conta ovviamente sulle certezze azzurre. Ci sono Kean e Retegui, la coppia di centravanti sperimentata assieme con successo nelle prime due partite della nuova

gestione tecnica; c'é Tonali, direttore d’orchestra del centrocampo. Non ci sono in difesa l’infortunato Buongiorno e Leoni (per lui stagione già finita, a Liverpool), così il reparto é scoperto nel ruolo di centrale fisico e di marcatura. Un vuoto che ha penalizzato la nazionale soprattutto nel rocambolesco 5-4 con Israele, e che può preoccupare in vista del ritorno di Udine.

Attorno alla partita del 14 ottobre, la polemica resta alta anche dopo che la Fifa ha chiarito di non aver alcuna intenzione di dar seguito alle voci di sospensione di Israele. Oggi i manifestanti dello sciopero nazionale, a Firenze, sono arrivati fino alle porte di Coverciano, chiedendo di non giocare quella partita e paventando il rischio che la manifestazione prosegua, fino allo stadio di Udine.

Questo l’elenco completo dei convocati: PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham). DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham). CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle). ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).