La Juventus viene raggiunta all'ultimo minuto: contro il Villarreal è solo 2-2

Pareggio in trasferta per la Juventus, che impatta per 2-2 a Villarreal nella seconda giornata di League Phase di Champions League 2025/2026. Punto che sta stretto alla squadra di Tudor, raggiunta al 90' dall’ex Renato Veiga. Buon secondo tempo dei bianconeri, che avevano ribaltato il vantaggio iniziale di Mikautadze (18') con i gol di Gatti (al 49' splendida rovesciata) e Coincecao (56'). Secondo pareggio in Champions per la squadra di Tudor, che occupa la 23^ posizione con 2 punti. Villarreal 26° a 1 punto. Nella prossima giornata la Juventus sarà ospite del Real Madrid (22 ottobre, ore 21.00). Ritmi bassi in avvio di incontro con tanti errori tecnici da una parte e dall’altra. Al primo vero squillo il Villarreal va avanti. Al 18' Parejo trova la linea difensiva della Juventus impreparata e serve in verticale Mikautadze. Cambiaso e Gatti provano a interrompere l’iniziativa, ma il pallone schizza sui piedi di Pepé che assiste proprio Mikautadze per l’1-0. Pochi minuti dopo (22') Pedraza va vicino al raddoppio, ma trova la risposta di un reattivo Perin, bravo a deviare la conclusione dello spagnolo sul palo sinistro. Poco pericolosa la formazione di Tudor, che scalda i guantoni di Tenas solamente con un colpo di testa di McKennie al 23'.