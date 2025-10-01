Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il Maradona festeggia con una doppietta di Hojlund la vittoria del Napoli sullo Sporting Lisbona

Napoli's forward Rasmus Hojlund scores the goal in action during the UEFA Champions League group phase match between SSC Napoli and Sporting CP at  Diego Armando Maradona Stadium in Naples, Italy, 1 october 2025 . ANSA/CESARE ABBATE

Il primo successo del Napoli, nella Champions League 2025/26, arriva grazie a Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne: doppietta del danese e doppio assist del belga, è 2-1 sullo Sporting. Conte è in piena emergenza, visto che è out anche Di Lorenzo: Spinazzola gioca a destra, con Miguel Gutierrez confermato a sinistra e Beukema-Jesus centrali. Spinge in avvio la formazione azzurra, contro uno Sporting che si difende e riparte rapidamente con Geovany Quenda, gioiellino classe 2007 che è già stato acquistato dal Chelsea. I Leoes ci provano con un inefficace Ioannidis, il Napoli risponde cercando subito di verticalizzare e facendo inserire regolarmente Anguissa dalla mediana, ma nessuna delle due squadre riesce a sfondare la difesa rivale. La gara sembra avviata verso lo 0-0 al riposo, ma si sblocca al 36': numero di Kevin De Bruyne, che si invola dalla sua metà campo e serve Hojlund, bravo a bucare Rui Silva. Il portiere dello Sporting evita il bis di Politano e consente ai suoi di riaprire la gara nella ripresa, dopo che Rui Borges inserisce Suarez e Pedro Gonçalves per ravvivare la manovra offensiva.

L'episodio-chiave arriva al 62', quando Politano stende proprio il fantasista e causa un rigore: Suarez calcia e beffa Vanja Milinkovic-Savic, preferito a Meret, per l’1-1. La reazione di Conte è simile a quella avvenuta col Milan, senza fare sconti ai suoi big: questa volta escono proprio Politano e McTominay, dentro Lang e Neres. L’intervento del tecnico risveglia i suoi, che sfiorano il gol con Miguel Gutierrez (e una deviazione) e lo trovano al 79'. L’asse è ancora quello della prima rete, col cross di De Bruyne e l’incornata di Hojlund: doppietta e gol del 2-1, che risolve la sfida. Nel finale lo Sporting prova a spingere e il Napoli si copre con Gilmour, riuscendo a difendere una vittoria preziosissima. In particolare è decisivo Vanja Milinkovic-Savic, che salva su Hjulmand al 94' ed evita il pari-beffa. I campioni d’Italia conquistano così i primi tre punti in questa Champions League, agganciando proprio i lusitani nel nutrito gruppetto a quota 3 punti.

Napoli: (4-1-4-1): Milinkovic-Savict; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez (35' st Olivera); Lobotka; Politano (24' st Neres) Anguissa, De Bruyne (35' st Gilmour), McTominay (24' st Lang); Hojlund (44' st Lucca). (1 Meret, 25 Ferrante, 26 Vergara, 20 Elmas, 69 Ambrosino). All.: Conte.

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma (22' st Debast), Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes (32' st Morita); Quenda, Trincao (1' st Goncalves), Catamo (1' st Suarez); Ioannidis (22' st Santos). (12 Virginia, 2 Reis, 13 Vagiannidis, 14 Kochorashvili, 26 Diomande, 28 Ribeiro 91 Mangas). All.: Rui Borges.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Reti: nel pt 35' Hojlund; nel st 17' Suarez (rigore), 34' Hojlund.

