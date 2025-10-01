Il Maradona festeggia con una doppietta di Hojlund la vittoria del Napoli sullo Sporting Lisbona

Il primo successo del Napoli, nella Champions League 2025/26, arriva grazie a Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne: doppietta del danese e doppio assist del belga, è 2-1 sullo Sporting. Conte è in piena emergenza, visto che è out anche Di Lorenzo: Spinazzola gioca a destra, con Miguel Gutierrez confermato a sinistra e Beukema-Jesus centrali. Spinge in avvio la formazione azzurra, contro uno Sporting che si difende e riparte rapidamente con Geovany Quenda, gioiellino classe 2007 che è già stato acquistato dal Chelsea. I Leoes ci provano con un inefficace Ioannidis, il Napoli risponde cercando subito di verticalizzare e facendo inserire regolarmente Anguissa dalla mediana, ma nessuna delle due squadre riesce a sfondare la difesa rivale. La gara sembra avviata verso lo 0-0 al riposo, ma si sblocca al 36': numero di Kevin De Bruyne, che si invola dalla sua metà campo e serve Hojlund, bravo a bucare Rui Silva. Il portiere dello Sporting evita il bis di Politano e consente ai suoi di riaprire la gara nella ripresa, dopo che Rui Borges inserisce Suarez e Pedro Gonçalves per ravvivare la manovra offensiva.