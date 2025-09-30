Champions League, Inter-Slavia Praga finisce 3-0. L'Atalanta batte il Bruges per 2-1

Sei punti su sei disponibili. Cinque gol fatti e zero subiti. Dopo aver superato l’Ajax, l’Inter di Chivu batte anche lo Slavia Praga e si gode il punteggio pieno in Champions League. A San Siro finisce 3-0 con le reti di Lautaro Martinez (doppietta) e Dumfries in una partita che i nerazzurri dominano sin dai primi minuti di gioco. Eloquenti i numeri della gara: 20 tiri a 2, con settanta azioni d’attacco dei padroni di casa contro le ventiquattro degli avversari. La rete dell’1-0 è frutto di un mix: decisivo il pressing ostinato di Lautaro Martinez, ma lo è soprattutto la distrazione del portiere Stanek. Al 30' l’estremo difensore sbaglia la misura di un passaggio e regala palla al bomber argentino che deve solo appoggiare in rete.
L’Inter si sblocca e raddoppia quattro minuti dopo: Acerbi sfonda verticalmente e allarga verso Thuram, che entra in area, salta Vlcek e serve un assist preciso per il tocco sotto porta vincente di Dumfries. Al 59' l’Inter sfiora anche il tris. Lautaro si libera della marcatura di un difensore e premia l’inserimento centrale di Sucic, che salta il portiere e calcia, trovando però il salvataggio sulla linea di Chaloupek. La rete del 3-0 è solo rimandata al 65'. L’autore del tap-in vincente da pochi passi è il solito Lautaro Martinez su cross basso di Bastoni: la sovrapposizione del difensore nasce da un colpo di tacco di Thuram, che si fa male in quella stessa occasione ed è costretto ad uscire per lasciare il posto a Bonny (dentro nel secondo tempo anche Esposito, Akanji, Barella e Darmian). Il problema fisico del francese è l’unica nota stonata in una serata che ha regalato agli uomini di Chivu la quarta vittoria consecutiva tra Champions e Serie A. L’Inter tornerà in campo in Europa il 21 ottobre per sfidare l’Union Saint Gilloise a Bruxelles.
Prima affermazione in Champions League per la nuova Atalanta di Ivan Juric, i bergamaschi hanno vinto 2-1 contro il Bruges in rimonta grazie alle reti nella ripresa di Samardzic, su calcio di rigore, e di Pasalic. E’ stata una gara combattuta sin dai primi minuti, davanti agli occhi del ct della nazionale italiana Gennaro Gattuso. Juric ha sorpreso tutti schierando Lookman ed Ederson titolari, l’attaccante nigeriano si è piazzato accanto a Krstovic, con Pasalic a supporto.
Hayen ha invece schermato il centrocampo nerazzurro piazzando i suoi uomo contro uomo, in modo tale da intercettare passaggi e inibire il palleggio bergamasco. Ad aprire le danze è stato Bernasconi, tra i più propositivi della prima frazione, ma la conclusione dell’esterno classe 2003 è terminata sul fondo. Al 20' è stato lo stesso Ederson a tentare la giocata individuale, ma il tiro del centrocampista brasiliano non ha avuto una sorte migliore. Alla prima vera opportunità, il Club Bruges è passato in vantaggio con Tzolis, imparabile la conclusione a giro scoccata dal limite. Nella ripresa l’emergenza per la difesa atalantina è aumentata a causa dei forfait di Kossounou (risentimento flessore destro) e di Bellanova (risentimento adduttore sinistro): in campo anche Samardzic e Sulemana, ma l’attacco dei padroni di casa ha faticato parecchio
. E’ servito un rigore per trovare l’1-1, è stato Samardzic al 29' della ripresa ha firmare il pari. La pressione nerazzurra ha dato i suoi frutti a tre minuti dal 90esimo, sugli sviluppi di un corner Pasalic ha sfruttato la sponda di Musah. Sabato i bergamaschi sfideranno in campionato il Como, il 22 ottobre ci sarà invece la sfida casalinga contro lo Slavia Praga, gara valida per la terza giornata di Champions League. (AGI)
Red/Pgi
