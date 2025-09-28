Pisa-Fiorentina, emozioni e gol annullati: all’Arena Garibaldi finisce 0-0

L’attesissimo derby toscano tra Pisa e Fiorentina regala spettacolo in campo e sugli spalti, ma termina con uno 0-0 tutt'altro che veritiero. All’Arena Garibaldi va in scena una sfida che mancava dal 1994. La lunga attesa viene ripagata da una partita molto divertente, dai ritmi alti e ricca di palle gol. Nel secondo tempo sono ben tre le reti annullate: due a Kean per fuorigioco e una a Meister a causa di un tocco di mano.

Sia il Pisa che la Fiorentina rimangono così a zero vittorie dopo cinque giornate. Tra le due compagini, però, i nerazzurri oggi avrebbero meritato un risultato diverso. Le due squadre mantengono alto il livello dell’intensità sin dai primi minuti e le occasioni da gol fioccano da ambo le parti. Nel giro di un minuto, in avvio, sfiorano il vantaggio prima Nzola in mischia, poi Kean in ripartenza con un destro che lambisce il palo alla destra di Semper. Al 13' ancora Nzola spaventa i suoi ex tifosi, facendo tremare di testa la traversa. Dal ventesimo in poi inizia a prendere campo anche la Fiorentina, decisamente in affanno sino a quel momento. La migliore chance per la viola capita al 39' a Nicolussi Caviglia, il cui tiro al volo, sulla destra dell’area di rigore, viene murato da un provvidenziale intervento in spaccata di Leris.