L'Inter si impone d'autorità sul Cagliari: all'Unipol Domus è 2-0 nerazzurro

L’Inter non sbaglia e vince 2-0 alla "Unipol Domus" di Cagliari, nel match valido per la quinta giornata di Serie A. Un gol per tempo per i nerazzurri, che vanno avanti con il secondo gol in campionato di Lautaro Martinez (9') e completano l’opera con il primo timbro in maglia nerazzurra di Francesco Pio Esposito (82'). Secondo successo consecutivo per la formazione allenata da Cristian Chivu, che sale al quinto posto con 9 punti. Thuram e compagni torneranno in campo il 4 ottobre (ore 18.00) in casa contro la Cremonese nell’ultima partita prima della sosta nazionali. In mezzo l’impegno casalingo in Champions contro lo Slavia Praga (30 settembre). Secondo ko stagionale per il Cagliari, che resta fermo al decimo posto con 7 punti. L’undici di Pisacane tornerà protagonista il 5 ottobre (ore 12.30) nella trasferta di Udine con l’Udinese. Da valutare le condizioni di Andrea Belotti, uscito a fine primo tempo per un problema alla coscia sinistra.

Buon avvio da parte dell’Inter, che si porta in vantaggio alla prima vera grande occasione. Al 9' Barella pesca Bastoni sull'out sinistro e l’ex Parma mette una palla sul secondo palo trovando la testa di Lautaro Martinez. Ritmi che si abbassano immediatamente con un Cagliari tramortito dal gol subito in apertura di incontro. Al 44' Pisacane perde per infortunio Belotti. Nei primi minuti della seconda frazione l’Inter manca il raddoppio, prima con Calhanoglu e poi con Thuram. La formazione di Chivu non riesce a chiudere i conti e rischia di farsi agganciare al 74' con il palo colpito da Folorunsho su sviluppi di calcio d’angolo. I padroni di casa si sbilanciano e in contropiede è Francesco Pio Esposito (82') a timbrare il 2-0 finale con il primo gol con la casacca nerazzurra.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Pedro 5.5 (13' st Felici 6), Mina 6, Luperto 5.5; Palestra 6, Adopo 5, Deiola 5.5 (13' st Gaetano 5.5), Folorunsho 5.5 (33' st Borrelli 6), Obert 5.5 (33' st Idrissi 5.5); Belotti 6 (44' pt Prati 6), Esposito 6. In panchina: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Kilicsoy, Rodriguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Liteta, Pavoletti Allenatore: Pisacane 6.

INTER (3-5-2): Martinez 6; Akanji 6.5, de Vrij 6, Bastoni 6; Luis Henrique 6 (27' st Dumfries 6), Barella 6.5 (19' st Frattesi 6), Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6, Carlos Augusto 6 (1' st Dimarco 7); Martinez 6.5 (44' st Bonny sv), Thuram 6 (19' st F.P.Esposito 6.5). In panchina: Sommer, Di Gennaro, Zielinski, Sucic, Acerbi, Diouf, Bisseck, Darmian, Palacios. Allenatore: Chivu 6.

ARBITRO: Piccinini di Forlì 6. RETI: 9'pt Martinez; 37'st F.P.Esposito.

NOTE: serata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Carlos Augusto, Barella. Angoli: 4-4. Recupero: 3'; 3'.