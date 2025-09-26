Europa League, falsa partenza per il Bologna: ko con l'Aston Villa

Il cammino europeo del Bologna inizia con una sconfitta. Nel primo turno della fase campionato di Europa League la squadra di Italiano perde 1-0 contro l'Aston Villa e resta a zero punti in classifica. Dopo un avvio in sordina, nel primo tempo a Birmingham gli inglesi giocano a ritmi alti, sbloccano la gara con un sinistro preciso di McGinn (13') e sbattono contro le parate di Skorupski. Nella ripresa il portiere rossoblù tiene ancora in partita il Bologna parando un rigore a Watkins (68'), poi la reazione della banda di Italiano si infrange contro una traversa di Castro e un grande intervento di Bizot nel recupero.

Aston Villa-Bologna 1-0

Marcatore: pt 13' McGinn

Aston Villa (4-2-3-1): Bizot 6,5; Cash 6, Konda 6, Pau Torres 7, Maatsen 6,5 (24' st Digne 6); McGinn 7, Kamara 7; Guessand 6,5, Buendia 6 (12' st Sancho 5,5), Rogers 6; Malen 7 (12' st Watkins 5,5). A disp.: Proctor, Oakley, Lindelof, Mings, Elliott, Andrés Garcia, Bogarde, Burrowes. All.: Emery 6,5