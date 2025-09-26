Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Europa League, falsa partenza per il Bologna: ko con l'Aston Villa

epa12406235 Martin Vitik of Bologna (L) in action against Donyell Malen of Aston Villa (R) during the UEFA Europa League league phase match between Aston Villa and Bologna FC 1909, in Birmingham, Britain, 25 September 2025. EPA/ADAM VAUGHAN

Il cammino europeo del Bologna inizia con una sconfitta. Nel primo turno della fase campionato di Europa League la squadra di Italiano perde 1-0 contro l'Aston Villa e resta a zero punti in classifica. Dopo un avvio in sordina, nel primo tempo a Birmingham gli inglesi giocano a ritmi alti, sbloccano la gara con un sinistro preciso di McGinn (13') e sbattono contro le parate di Skorupski. Nella ripresa il portiere rossoblù tiene ancora in partita il Bologna parando un rigore a Watkins (68'), poi la reazione della banda di Italiano si infrange contro una traversa di Castro e un grande intervento di Bizot nel recupero.

Aston Villa-Bologna 1-0

Marcatore: pt 13' McGinn

Aston Villa (4-2-3-1): Bizot 6,5; Cash 6, Konda 6, Pau Torres 7, Maatsen 6,5 (24' st Digne 6); McGinn 7, Kamara 7; Guessand 6,5, Buendia 6 (12' st Sancho 5,5), Rogers 6; Malen 7 (12' st Watkins 5,5). A disp.: Proctor, Oakley, Lindelof, Mings, Elliott, Andrés Garcia, Bogarde, Burrowes. All.: Emery 6,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7,5; Zortea 5,5 (25' st Holm 6), Vitik 6, Lucumì 5,5, Lykogiannis 6; Ferguson 5,5, Freuler 5,5; Bernardeschi 5 (25' st Orsolini 6,5), Odgaard 5 (38' st Fabbian sv), Cambiaghi 6 (25' st Rowe 5,5); Castro 5,5 (38' st Dallinga sv). A disp.: Ravaglia, Pessina, Moro, Miranda. All.: Italiano 5,5

Arbitro: Manzano (Spa)

