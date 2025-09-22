Pallone d'oro, Dembèlè è il grande favorito

L’attaccante Ousmane Dembèlè è il favorito per vincere il Pallone d’Oro staseraa Parigi, in una cerimonia che dovrebbe coronare la storica campagna dei campioni d’Europa del Psg. A partire dalle 19.30, decine di giocatori e personalità del mondo del calcio sfileranno sul tappeto rosso del teatro Chatelet, nel cuore della capitale francese, davanti a innumerevoli telecamere e microfoni. Ousmane Dembèlè, che un tempo era all’ombra di Kylian Mbappè, nel frattempo passato al Real Madrid, ha avuto una stagione da sogno.

Mentre ci si aspetta che venga insignito del più prestigioso riconoscimento per un giocatore, i suoi compagni di squadra del Psg scenderanno in campo allo Stade Vèlodrome per affrontare l’Om in Ligue 1, in un classico originariamente previsto per domenica sera ma rinviato di 24 ore a causa del maltempo nella regione di Marsiglia. Attualmente infortunato, Dembelè sarà presente alla cerimonia, così come il suo compagno di squadra Dèsirè Douè, secondo il loro entourage. Il 28enne francese è stato uno dei principali artefici della storica vittoria del Psg in Champions League, completando una tripletta di titoli in campionato e coppa, con i suoi 35 gol e 16 assist in tutte le competizioni, ma anche con la sua influenza nel gioco, capace di scambiare con i centrocampisti o di concludere in area di rigore. Dembèlè inoltre è un modello di fair play in campo, uno dei criteri presi in considerazione dalla giuria, 100 giornalisti di tutti i Paesi.