Nessun gol allo Zini, Cremonese e Parma si dividono la posta

In apertura di ripresa la Cremonese prova a sfruttare un calcio di punizione, ma il colpo di testa di Baschirotto si spegne sul fondo. A creare le migliori occasioni sono ancora i ragazzi di Carlos Cuesta, che al 56' arrivano alla conclusione con Bernabè, ma Audero devia in corner. Anche nella ripresa le due squadre stentano a costruire delle concrete occasioni da rete e la sfida continua ad essere bloccata. Le forze fresche dalla panchina sembrano dare uno sprint in più ai lombardi, che si rendono pericolosi all’85' con Moumbagna. Al 90', invece, un tiro-cross di Franco Vazquez rischia di beffare Suzuki, che si rifugia in corner. I 5' di recupero non regalano particolari sussulti e la sfida si chiude sullo 0-0. In seguito a questo risultato la Cremonese è sesta a 8 punti, mentre il Parma resta in zona retrocessione a quota 2. Il prossimo impegno della squadra lombarda è previsto sabato al Sinigaglia contro il Como, mentre i ducali mercoledì giocheranno in Coppa Italia contro lo Spezia.

Prima della partita si sono registrati scontri tra i tifosi di Cremonese e Parma. Il contatto fra i supporter lombardi e quelli emiliani è avvenuto nelle vicinanze dello stadio ed è durato pochi minuti. Una cinquantina di ultras si sono affrontati a calci e pugni, sono stati divelti cartelli con l’intenzione di usare le aste come bastoni e diverse auto in sosta sono state danneggiate. L'intervento delle forze dell’ordine, che hanno lanciato lacrimogeni, ha risolto la situazione disperdendo i tifosi.