L’Inter rialza la testa a San Siro: 2-1 al Sassuolo, decidono Dimarco e Carlos Augusto

Dopo le due cocenti sconfitte subite contro l’Udinese e la Juve, l’Inter di Chivu ritrova la gioia dei tre punti in campionato, superando per 2-1 il Sassuolo a San Siro. Per i padroni dei casa i marcatori della serata sono due difensori, Dimarco e Carlos Augusto: nel finale per il Sassuolo segna il subentrato Cheddira. Nell’undici titolare scelto da Chivu manca ancora capitan Lautaro, sempre dolorante alla schiena e sostituito da Esposito: out anche Sommer con Josep Martinez che fa il suo esordio stagionale.

In apertura di partita la prima grande occasione per l’Inter è un assolo di Carlos Augusto, abile a dribblare mezza difesa ospite e a concludere verso la porta avversaria, salvo poi trovare la pronta risposta di Muric. Per il vantaggio nerazzurro, però, non bisogna attendere troppi minuti: al 14' dopo un recupero palla alto di Barella, Sucic riceve palla in area di rigore e serve l’assist per Dimarco, che timbra l’1-0 con facilità.