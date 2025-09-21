Krstovic show, doppietta e primo gol in A: Torino ko 3-0 in casa con l’Atalanta

L’Atalanta domina a Torino nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Metabolizzato velocemente il pesante ko con il Psg in Champions, la formazione di Juric, grande ex di giornata, vince 3-0 all’Olimpico Grande Torino. Succede tutto nel primo e tutto in otto minuti. Nikola Krstovic (nella foto) apre (30') e chiude (38') i conti con i primi due timbri in campionato. In mezzo la rete di Kamaldeen Sulemana (34'), in campo al posto dell’infortunato De Keteleare. Diversi gruppi ultras hanno lasciato lo stadio in anticipo per protesta contro il presidente Urbano Cairo.

Buona seconda frazione della squadra di Baroni, che manca il gol della bandiera con il rigore sbagliato di Duvan Zapata (73'). Nel finale da registrare il rientro in campo, dopo le vicende di mercato estive, di Ademola Lookman (87'). Atalanta imbattuta in campionato e quinta a quota 8 punti. Secondo ko in quattro giornate per il Torino, che resta fermo in 11^ posizione con 4 punti (contestazione per il presidente Cairo). Poche le occasioni in avvio con l’Atalanta che perde per infortunio prima Zalewski (flessore) e poi Hien (adduttore), sostituiti da Bellanova (10') e Ahanor (27'). La formazione di Juris si adatta al nuovo assetto e si porta in vantaggio al 30' con il primo gol in campionato di Krstovic.