L'Inter risorge ad Amsterdam, con l'Ajax i nerazzurri fanno festa grazie ad una doppietta di Thuram

L’Inter non sbaglia alla prima stagionale in Champions League. All’esordio nella League Phase la squadra di Chivu passa per 2-0 alla Johann Cruijff Arena contro l'Ajax. Decide una doppietta di Marcus Thuram (42' e 47'), al quinto gol in stagione in nerazzurro, su doppio assist da calcio d’angolo di Hakan Calhanoglu. Dopo una mezz'ora di studio, match condotto, sotto il punto di vista del gioco e del punteggio, dalla formazione finalista della passata edizione. Inter che tornerà in campo in Champions a San Siro contro lo Slavia Praga il 30 settembre. In mezzo le sfide di campionato contro Sassuolo (21 settembre) e Cagliari (27 settembre). Primo ko stagionale per l'Ajax di Heitinga, dopo i cinque risultati utili consecutivi ottenuti in Eredivisie. Avvio buono dei nerazzurri che faticano nella mezz'ora iniziale a trovare il varco nella linea difensiva avversaria. Al 33' arriva la prima grande occasione per l’Inter. Esposito lavora bene spalle alla porta, si stacca da Itakura e serve in area Thuram, che incrocia di destro e sfiora il palo alla destra di Jaros. Un minuto più tardi è protagonista sempre il centravanti francese, che viene trattenuto in area da Baas e guadagnandosi un calcio di rigore. Il fischietto inglese Oliver viene richiamato al Var e revoca un calcio di rigore che era apparso piuttosto netto.