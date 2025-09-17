Calcio siciliano, pubblicati i calendari di Promozione, Prima e Seconda Categoria

Il Comitato regionale siculo della Lega dilettanti presieduto da Sandro Morgana ha provveduto alla pubblicazione dei calendari di Promozione, Prima e Seconda Categoria di calcio, fischio d’inizio domenica 28, dopo che nei giorni scorsi erano stati diramati gli organici degli stessi campionati.

In Promozione (4 gironi, 60 squadre) dopo le rinunce di Acicatena, Partinicaudace e Villarosa e i ripescaggi in Eccellenza di Cus Palermo e Montelepre ottengono il ripescaggio il Casteldaccia nel girone A, Tindari e Gangi nel gruppo B, Atl. Messina e Sant’Alessio nel C e infine Frigintini, Qal At e Virtus Akragas nel girone D.

L’organico di Prima Categoria (6 gironi come l’anno passato per un totale di 72 squadre) dopo le rinunce di Leo Soccer, Real Belvedere, Virtus Etna, 90011 Bagheria, Nike 2022, Don Bosco Mussomeli, e Belpasso e le ammissioni in Promozione si completa con i ripescaggi di Atletico Marsala, Arenella, Sferracavallo, Alessandria della Rocca, Rangers, Colomba Bianca, Virtus Messina, Misterbianco, Pozzallo, Carlentini e Real Gela quest’ultimo inserito nel girone E.