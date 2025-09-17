Calcio siciliano, pubblicati i calendari di Promozione, Prima e Seconda Categoria

Il Comitato regionale siculo della Lega dilettanti presieduto da Sandro Morgana ha provveduto alla pubblicazione dei calendari di Promozione, Prima e Seconda Categoria di calcio, fischio d’inizio domenica 28, dopo che nei giorni scorsi erano stati diramati gli organici degli stessi campionati.
In Promozione (4 gironi, 60 squadre) dopo le rinunce di Acicatena, Partinicaudace e Villarosa e i ripescaggi in Eccellenza di Cus Palermo e Montelepre ottengono il ripescaggio il Casteldaccia nel girone A, Tindari e Gangi nel gruppo B, Atl. Messina e Sant’Alessio nel C e infine Frigintini, Qal At e Virtus Akragas nel girone D.
L’organico di Prima Categoria (6 gironi come l’anno passato per un totale di 72 squadre) dopo le rinunce di Leo Soccer, Real Belvedere, Virtus Etna, 90011 Bagheria, Nike 2022, Don Bosco Mussomeli, e Belpasso e le ammissioni in Promozione si completa con i ripescaggi di Atletico Marsala, Arenella, Sferracavallo, Alessandria della Rocca, Rangers, Colomba Bianca, Virtus Messina, Misterbianco, Pozzallo, Carlentini e Real Gela quest’ultimo inserito nel girone E.
La geografia di Seconda Categoria (7 gironi, 84 società) a seguito dei forfait di Amo Gela, Calatabiano, Finale, Giarratanese, Melilli, Real Sicilia, Montedoro e le ammissioni in Prima ha visto i ripescaggi di Trapani, Furnari, Sicilia, Tre Torri, Unime, Gagliano, Piazza Armerina, Scordiense e Atl. Dream Soccer.
Giorno 11 settembre scorso in occasione della cerimonia di presentazione dei calendari di Eccellenza che ha dato il via alla stagione del calcio dilettantistico regionale Morgana è stato abbastanza chiaro su quali sono gli obiettivi della nuova stagione: «L’anno passato abbiamo assistito a due episodi di violenza – aveva dichiarato in quella circostanza il numero 1 della Lega Sicula -. Noi ci impegnamo perché possano diminuire per un verso, perché il campo di calcio diventi un luogo frequentabile dai giovani e dalle famiglie. Lo facciamo nel segno della solidarietà e dalla partecipazione. Il comitato è impegnato a consentire l’accesso al calcio ai più deboli e partecipato da tutti e questo nel segno del rispetto delle regole sia in campo sia fuori».
Per leggere i calendari clicca su Promozione, Prima categoria e Seconda categoria
Caricamento commenti
Commenta la notizia