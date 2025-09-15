Como avanti con un gioiello di Paz, ma il Genoa pareggia in extremis

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il Como accarezza il sogno dei tre punti ma si arrende al recupero al ritorno del Genoa: allo stadio Sinigaglia finisce 1-1 il posticipo della terza giornata di Serie A. La squadra di Cesc Fabregas aveva messo la partita in discesa nel primo tempo grazie a una prodezza di Nico Paz, il giovane argentino che con un gran sinistro aveva portato in vantaggio i lariani.

Il gol ha dato fiducia al Como, che ha controllato per lunghi tratti e si è avvicinato più volte a siglare il raddoppio. Il Genoa di Patrick Vieira, però, ha continuato a crederci e la partita è cambiata a dieci minuti dalla fine, quando Ramon è stato espulso con un rosso diretto per un intervento duro su Messias.

Con l’uomo in più, i rossoblù si sono riversati in avanti, schiacciando i padroni di casa nella propria area. Il forcing finale è stato premiato al 92', quando Ekuban ha trovato il guizzo giusto per firmare il pareggio, gelando i tifosi del Como e regalando ai liguri un punto pesante. Il Como sale così a 4 punti in classifica, mentre il Genoa conquista il secondo pareggio del suo campionato ma deve ancora rinviare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale.

