Audero eroe al Bentegodi: la Cremonese strappa un punto al Verona

Al Bentegodi finisce senza reti, ma il vero protagonista è uno solo: Emil Audero. Il portiere della Cremonese, in una serata di grazia, ferma in più occasioni gli attacchi di un Verona generoso e superiore sul piano del gioco.

La squadra di Davide Nicola, con Vardy inizialmente in panchina, fatica a creare pericoli e si affida esclusivamente alle parate del proprio estremo difensore. L’Hellas, invece, costruisce molto ma non trova la zampata vincente: Giovane, Orban e Bradaric sfiorano più volte il gol, mentre nel finale è Sarr a vedersi negare la gioia da un intervento prodigioso di Audero.

Il punto conquistato dai grigiorossi porta dunque la sua firma, in una partita che ha visto il Verona meritare ampiamente di più.