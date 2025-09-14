Udinese ancora corsara, a Pisa i friulani si impongono per 1-0

Secondo successo consecutivo per l’Udinese dopo il colpo del Meazza contro l’Inter. I ragazzi allenati da mister Kosta Runjaic espugnano 1-0 l’Arena Garibaldi di Pisa, nel match valevole per la terza giornata di Serie A 2025/2026, e si confermano nelle prime posizioni della classifica: decide la rete di Iker Bravo. Dopo appena due minuti Sava compie un clamoroso errore e regala palla a Meister, ma l’attaccante manca il gol a porta sguarnita. All’8' Davis tenta una giocata fantastica, ma la sua conclusione termina sull'esterno della rete. Al 14' la squadra bianconera, alla sua prima chance, realizza la rete del vantaggio con Iker Bravo: dopo il tiro di Atta, lo spagnolo si avventa sulla palla vagante e la spedisce in fondo al sacco per lo 0-1. Due minuti più tardi la retroguardia nerazzurra commette una grande ingenuità, ma Davis non ne approfitta. Al 32', invece, è Solet a peccare di leggerezza concedendo la sfera a Moreo, ma quest’ultimo da buona posizione calcia alle stelle. Errori da una parte e dall’altra, ma il punteggio al termine del primo tempo resta sullo 0-1.