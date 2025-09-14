Colpo Toro, Simeone incorna la Roma

Un passo indietro della Roma. Uno, gigantesco, in avanti del Torino che batte i giallorossi 1-0 all’Olimpico grazie ad una magia di Simeone e conquista la sua prima vittoria stagionale, dopo aver collezionato appena un punto in due gare. Primo ko per Gasperini nella sua nuova avventura nella Capitale, dove Soulè e compagni non perdevano da diciotto gare ufficiali. In uno stadio sold out, il tecnico di Grugliasco spiazza tutti: Ferguson e Dovbyk restano in panchina. Dal 1’ c’è spazio per Dybala ed El Aynaoui, entrambi alla prima da titolare in stagione. La mossa però non paga e l’esperimento dura infatti solo quarantacinque minuti, con l’argentino e il marocchino (fresco anche di esordio nella sua nazionale) che rimangono negli spogliatoi all’intervallo. Le principali occasioni del primo tempo arrivano da calcio da fermo. Al 12’ Svilar mette le mani sul colpo di testa di Maripan sugli sviluppi di un corner. Per la Roma, sempre da calcio d’angolo, ci provano prima Mancini (34’) e poi Hermoso (46’), senza però impensierire Israel. Con Ferguson e Baldanzi in campo nella ripresa, la Roma occupa meglio l’area. L’ex Empoli calcia male al 54’, mentre l’irlandese non trova la porta due minuti dopo con un tocco su suggerimento di Wesley. A sbloccare il risultato però è il Torino al 59’.