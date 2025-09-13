Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Cagliari-Parma, la diretta testuale

Cagliari-Parma, la diretta testuale

di

Cagliari's Yerry Mina and players jubilates after scoring the goal (1-0 ) during the Italian Serie A soccer match Cagliari calcio vs Parma Calcio 1913 at the Unipol domus in Cagliari, Italy, 13 September 2025 ANSA/FABIO MURRU

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province